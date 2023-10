2. Volleyball-Bundesliga: TuS Mondorf muss zweimal ran Erst die Meisterschaft, dann der Pokal

NIEDERKASSEL · Zum vierten Mal in Folge steht dem Volleyball-Zweitligisten TuS Mondorf ein Wochenende mit Doppelbelastung bevor. Am Samstag geht es in der Meisterschaft zu TuB Bocholt (18.30 Uhr), am Sonntag ab 16 Uhr steigt in der Bonner Hardtberghalle das Finale im WVV-Pokal gegen VV Humann Essen.

06.10.2023, 11:00 Uhr

Doppelbelastung: Max Funk (r.) und die Mondorfer Volleyballer. Foto: Wolfgang Henry

Von Henning Bock