Luca Ludwig beim 24-Stunden-Rennen „Ein Sieg ist wie ein Wimbledon-Erfolg“

Gewinnspiel

Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist ein Klassiker auf der Rennstrecke. 2024 geht es ausnahmsweise am Fronleichnamwochenende an den Start, bereits zum 52. Mal – und Sie können dabei sein. Der General-Anzeiger verlost 3x2 Tickets. Die Eintrittskarten gelten das ganze Rennwochenende und ermöglichen Zutritt zu allen geöffneten Tribünen, den Zuschauerbereichen an der Nordschleife und zum Fahrerlager.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „24-Stunden-Rennen“ mit ihrem Namen und ihrer vollständigen Adresse an sport@ga.de. Teilnahmeschluss ist der heutige Freitag, 17 Uhr. Die Gewinner werden umgehend per E-Mail informiert. Die Karten müssen an diesem Freitag bis 23 Uhr beim General-Anzeiger in Bonn-Dransdorf abgeholt werden, eine Zusendung ist nicht möglich.

Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen finden Sie auch unter ga.de/teilnahme.