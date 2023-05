24-Stunden-Rennen in der Eifel Max Kruse und Smudo schwärmen von „legendärem Rennwochenende“ am Nürburgring

Geradezu euphorisch hat sich Rapper Smudo von den Fantastischen Vier im Gespräch mit GA-Reportern am Rande der großen Autogrammstunde am Freitagabend am Nürburgring gezeigt. Schon am Auftakttag der Veranstaltung in der Eifel sprach er aufgrund der Wetterbedingungen von einem „legendären Rennwochenende“. Auch das große Fanaufkommen an der Strecke blieb dem Musiker nicht verborgen. „Die Strecke ist voll, endlich sind wieder viele Menschen hier und die Stimmung stimmt. Jeder ist gut drauf.“, so Smudo.