Motorsport in der Eifel Vorverkauf für das 24-Stunden-Rennen 2024 auf dem Nürburgring gestartet

Am eigentlich geplanten Himmelfahrtswochenende im Mai hat die Federation Internationale de l'Automobile (FIA) kurzfristig ein Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft in Belgien angesetzt. Bei dem Wettbewerb in Spa-Francorchamps starten auch Fahrzeuge der Klasse GT3, welche bereits seit vielen Jahren auch am Nürburgring fahren. Damit sie auch im kommenden Jahr wieder dabei sein können, wurde das 24-Stunden-Rennen ausnahmsweise auf Ende Mai bis Anfang Juni verschoben.