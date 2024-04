Westdeutsche Karatemeisterschaften 300 Kampfsportler im Tannenbusch-Gymnasium

Der 50 Kampfsportler starke Bonner Verein wird am Wochenende in Tannenbusch die Westdeutschen Karatemeisterschaften ausrichten. „Westdeutsch heißt dabei, dass die Meisterschaft in Westdeutschland ausgetragen wird. Es können Karateka aus dem ganzen Land teilnehmen“, erklärt Moritz Kachel, Leiter des Organisationskomitees der Meisterschaft. Am Samstag werden 300 Teilnehmer erwartet, knapp 100 mehr als im vergangenen Jahr in Pulheim. Gekämpft wird nach dem brasilianischen K.o.-System, bei welchem es keine Trostrunde gibt.