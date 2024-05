Handball-Regionalliga Abschlusssieg der TSV Bonn reicht zu Platz drei

Vor der Partie verabschiedete TSV-Abteilungsleiter Markus Aachenbach Trainer Frank Berblinger sowie die langjährigen Stammspieler Daniel Rohloff, Fabian Struif und Tim Wilhelms. Da der erfolgreichste Torschütze Timo Worm in Urlaub war, kamen die A-Jugendlichen Finn Hoffmann und Levi Kästner sowie Kai Heitkötter aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Die teilweise wenig eingespielten Bestzungen mussten sich spielerisch erst finden, sodass sich bis zum 12:11 (26.) eine ausgeglichene Partie entwickelte, in der die Beueler allerdings nie in Rückstand gerieten. Mit einem 5:1-Lauf setzte sich die TSV zur Pause auf 17:12 ab.