Ältester Bonn-Marathon-Teilnehmer 89-jähriger Läufer verrät Geheimnis für Fitness im hohen Alter

Bonn · Mit 89 Jahren ist Karl Harrichhausen der älteste Läufer des Deutschen Post Marathons in Bonn. Weder Alter noch Anstrengung merkte man ihm am Ziel an. Was treibt ihn an, fast jeden Tag zu laufen und wie erlebte er den Marathon?

14.04.2024 , 16:15 Uhr

Karl Harrichhausen präsentiert nach dem Zieleinlauf seine Medaille. Er ist der älteste Teilnehmer beim diesjährigen Marathon in Bonn. Foto: Emre Koc

Von Emre Koc