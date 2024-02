Ärger bei Fußballvereinen der Region Baller-League-Gründer wehrt sich gegen Kritik

Selbst in der Bundesliga ist die Baller League inzwischen ein Thema. „Sie sollen sich auf den Fußball in Mönchengladbach konzentrieren“, sagte Roland Virkus, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, am Mikrofon von Sky zum Engagement von Mittelfeldspieler Christoph Kramer als sogenannter Teammanager in dem neuen Hallenfußball-Format. Neben Kramer war von der Borussia zuletzt auch Florian Neuhaus in der Liga involviert, die mit prominenten Namen aus dem Fußball, der Unterhaltungsbranche und den sozialen Medien nach eigenen Angaben Zehntausende Zuschauer erreicht.