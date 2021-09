Alexa Schmidt aus Beuel sichert sich mit dem Marienburger SC die deutsche Tennis-Mannschaftsmeisterschaft der Damen 50 : Ein bisschen wie Emma Raducanu

Die frischgebackene deutsche Meisterin in voller Aktion: Alexa Schmidt war in dieser Saison nicht zu schlagen. Foto: Ronny Edelstein

BONN Als Alexa Schmidt am Montagmorgen wie üblich ihren Dienst als Lehrerin an der Gottfried-Kinkel-Grundschule in Oberkassel antritt, erlebt sie gleich mehrere Überraschungen. Das hat seinen Grund: Die Beuelerin ist mit dem Marienburger SC deutsche Tennis-Mannschaftsmeisterin bei den Damen 50 geworden.