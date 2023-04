Kölner Ex-Bundesligaspieler Alexander Voigt trainiert den Siegburger SV 04 Profi-Erfahrung im Abstiegskampf

Sechs Wochen lang saß Alexander Voigt nach seiner vorzeitigen Trennung vom Traditionsverein KFC Uerdingen im November zu Hause. Dann klingelte das Telefon des ehemaligen Kölner Bundesliga-Profis, der in insgesamt 79 Erstliga- und 209 Zweitliga-Partien auf dem Platz stand. Am anderen Ende der Leitung: Oliver Bonato, der Sportliche Leiter des Fußball-Mittelrheinligisten Siegburger SV 04. „Er fragte mich, ob ich mir vorstellen könne, in Siegburg zu übernehmen und den Verein vor dem Abstieg zu retten“, erinnert sich Voigt an die erste Kontaktaufnahme.