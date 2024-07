Rasen im Matsch 17-jähriger Motocross-Pilot aus Alfter nahm an der EM teil

Enge Kurven, hohe Sprünge und viele Fahrer in einem Pulk. Und das alles auf einer matschigen Motocross-Strecke. Wenn nach dem Start etwa 35 Piloten auf ihren Motorrädern mit voller Geschwindigkeit auf die erste Kurve zurasen, zeichnet sich auf den Gesichtern einiger Zuschauer die ein oder andere „Nervositäts-Schweißperle“ ab. Dann legen sich die Athleten mit ihren Maschinen Rad an Rad in die Kurve. Ein kleiner Fehler und mehrere der Sportler liegen mit ihren 50-PS-starken Maschinen im Dreck.