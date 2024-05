Eröffnungsrennen vor 40 Jahren Als Senna am Nürburgring die Champions düpierte

Nordschleife

Bereits 1970 hatte sich die Mehrheit der Formel-1-Piloten wegen Sicherheitsbedenken geweigert, auf der Nordschleife einen Grand Prix zu bestreiten. Der deutsche Lauf wurde daraufhin nach Hockenheim verlegt. In Rheinland-Pfalz machte man in der Folge 17,3 Millionen DM locker, um die Sicherheit an der Nordschleife zu verbessern. Die Gräben neben der Bahn wurden kanalisiert und mit Erde verfüllt, drei bis vier Meter breite Randstreifen angelegt und doppelstöckige Leitplanken angebracht. Doch die Maßnahmen reichten den Piloten nicht und 1975 wurden neue Forderungen gestellt. „Was gefordert wird, heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass Berge abgetragen und Täler aufgefüllt werden müssen“, schimpfte „Mr. Nürburgring“ Luki Scheuer, Redakteur der „Rhein-Zeitung“, in seinem Buch „Nürburgring –Jagdrevier der schnellen Männer“. Die Formel-1-Piloten waren jedoch bereit, noch einmal auf der Nordschleife anzutreten. Auch der amtierende Weltmeister Niki Lauda, der die Strecke für zu gefährlich hielt. „Ich war inkonsequent und gab mich mit der Zusage zufrieden, es würde das letzte Mal sein“, erinnerte sich Lauda später. Ausgerechnet er verunglückte am 1. August 1976 in der zweiten Runde des deutschen Grand Prix, überlebte den Unfall schwer verletzt. Das Unglück besiegelte das Aus für die Nordschleife in der Formel 1.