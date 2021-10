Langstrecken Serie auf dem Nürburgring : Am Start, um die Region zu stärken

Nürburgring Auf dem Nürburgring findet am Samstag der letzte Lauf zur Langstrecken Serie statt. Die Brüder Baumann und ihre Teamkollegen sammeln bei jedem Rennen für drei Organisationen Spenden.

Auch die Motorsportszene ist hart betroffen. Zahlreiche Teams sind am Nürburgring ansässig. Viele ihrer Mitarbeiter verloren Haus und Hof. Auch unter wirtschaftlichen Aspekten kam die Katastrophe zur Unzeit. Der Motorsport und die Region waren schon durch die Coronapandemie in eine Existenzkrise geraten. Zahlreiche Sponsoren waren abgesprungen, weil Rennen ohne Zuschauer stattfinden mussten, man keine Geschäftspartner und Kunden an die Strecke einladen konnte, kurzum ein Sponsoring keinen Sinn machte. Hotels und Kneipen – so sie denn überhaupt öffnen durften – blieben leer, die Umsatzausfälle waren immens. „Wir haben uns dann aber entschlossen, weiterhin zu fahren und den Nürburgring und die Region zu stärken. Zu diesem Zweck haben wir auch unsere Aktion Spenden+Starten ins Leben gerufen“, so der Unternehmer.

Am Sonntag wird nur Horst Baumann starten. Gemeinsam mit Kai Riemer fährt er in „Cayman GT4 Trophy by Manthey“, eine eigene Serie, die innerhalb der NLS ausgetragen wird. „Die beiden liegen gut in der Wertung. Am Ende wird es wohl irgendwas zwischen Rang zwei und Rang vier“, so Helmut Baumann.