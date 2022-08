Alles rund um Teams, Trainer und Spieler : Am Donnerstag erscheint die GA-Fußballbeilage zum Saisonstart

Bonn/Rhein-Sieg-Kreis Zum Start der neuen Fußballsaison hat der GA wieder eine Sonderheft zusammengestellt. Am Donnerstag (18. August) erscheint die GA-Fußballbeilage.

Das Warten hat ein Ende, endlich rollt der Fußball wieder, endlich nehmen die Kicker an Rhein und Sieg den Meisterschaftsbetrieb wieder auf. Daher wird der General-Anzeiger auch in diesem Jahr zum Start in die neue Fußball-Saison wieder ein Sonderheft herausgeben. Die insgesamt 48 Seiten umfassende Beilage erscheint am kommenden Donnerstag und präsentiert die Mannschaften aus der Region von der Mittelrhein- bis zur Kreisliga in Wort und Bild.