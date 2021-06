Para-Straßenweltmeisterschaft : Annika Zeyen gewinnt Bronze in der Mixed-Staffel

Bonn Die Bonner Handbikerin Annika Zeyen ist erfolgreich in die Para-Straßen-WM in Portugal gestartet. Mit dem Team Deutschland gewann sie die Bronze-Medaille.

Erstes Rennen, erste Medaille: Die Bonner Handbikerin Annika Zeyen ist mit einem Erfolg in die Para-Weltmeisterschaften in Portugal gestartet. Mit ihren beiden Kollegen Bernd Jeffré und Vico Merklein fuhr die 36-Jährige in der Mixed-Staffel zu Bronze. Schon vor zwei Jahren hatte sich Zeyen in dieser Disziplin ebenfalls über Platz drei gefreut. Dieses Mal musste sich das deutsche Trio auf der Rennstrecke in Estoril nur den neuen Weltmeistern Italien und den zweitplatzierten Spaniern geschlagen geben. „Es war definitiv ein hartes Rennen mit viel starkem Wind“, fasste Zeyen ihren ersten Auftritt bei der diesjährigen WM auf ihrer Facebook-Seite zusammen.