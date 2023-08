Bonner Handbikerin Annika Zeyen holt bei Para-EM Gold, Silber und Bronze

Am letzten Wettkampftag stand schließlich das Straßenrennen an. Bei der WM in Schottland hatte Zeyen dieses im Zielspurt gewonnen. Das Rennen in Rotterdam stand jedoch unter keinem guten Stern. Wegen einer Magen-Darm-Infektion wusste die Paralympionikin lange Zeit nicht, ob sie überhaupt starten konnte. Auf der Strecke wurde Zeyen dann noch in den Sturz einer französischen Gegnerin verwickelt, wodurch sie 15 Sekunden auf die Führungsgruppe verlor. Doch die in Hennef wohnende Athletin kämpfte sich wieder an die Spitze heran und musste sich letztlich erst im Spurt geschlagen geben – nur ein paar Zentimeter fehlten auf die zeitgleiche Siegerin Porcellato. „Ich bin stolz, dankbar und sehr glücklich – und jetzt sehr müde“, kommentierte Zeyen ihre erneute Medaillenflut.