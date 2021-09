Paralympics : Annika Zeyen holt Silber im Straßenrennen

Tokio Annika Zeyen hat ihre zweite Medaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gewonnen. Einen Tag nach Gold im Zeitfahren holte die Bonner Handbikerin Silber im Straßenrennen.

Der Sprung ganz oben aufs Treppchen sollte der Bonnerin in ihrer Paradedisziplin Straßenrennen diesmal verwehrt werden. Sechs Sekunden fehlten der Weltmeisterin von 2019 und 2021 zur zweiten Goldmedaille. Die 26,4 Kilometer lange Strecke auf dem Fuji Speedway meisterte die in Hennef wohnende, querschnittsgelähmte Zeyen am Mittwoch in 56:21 Minuten. Einzig die Niederländerin Jennette Jansen war auf der ehemaligen Formel-1-Strecke am Fuße des Fuji einen Hauch schneller. Bronze ging an Alicia Dana (56:24) aus den USA.