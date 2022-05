Bonnerin führt im Gesamtweltcup : Annika Zeyen siegt erneut im Straßenrennen

Bonn Die Bonner Handbikerin Annika Zeyen fährt auch beim zweiten Weltcup im Schwarzwald wieder zu Gold, Silber und Bronze.

Annika Zeyen hat auch beim zweiten Weltcup-Wochenende im Handbike wieder ihre Ausnahmestellung bewiesen. Die 37-jährige Bonnerin gewann in Elzach im Schwarzwald das Straßenrennen, holte im Zeitfahren Silber und belegte mit der deutschen Staffel Platz drei.

Deutlich besser als vor Wochenfrist im belgischen Ostende lief es für Zeyen indes im Teamrennen. Nach Platz sechs in Ostende fuhr das deutsche Trio diesmal auf Platz drei, musste sich nur Frankreich und Spanien geschlagen geben. Im Gesamtweltcup führt Zeyen das Feld weiterhin souverän an. Weiter geht es vom 25. bis 29. Mai bei den Europameisterschaften in Oberösterreich.