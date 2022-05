35.000 Kilometer durch die Bonner Rheinaue : So lief die April-Challenge 2022 in Bonn

SSB-Geschäftsführer Bernd Seibert (rechts) ehrt am Finaltag die Sieger in der Halbmarathonwertung. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Rund 3000 Läufer, Walker und Rollstuhlfahrer haben an der April-Challenge in der Bonner Rheinaue teilgenommen. Für den Herbst haben die Veranstalter ein neues Laufevent geplant – den Beethoven-Lauf durch die Innenstadt.

Insgesamt zehnmal hat Pedro Munoz im April die Laufrunde durch die Rheinaue gedreht. So wie rund 200 seiner Kolleginnen und Kollegen – mal in der Mittagspause, mal nach der Arbeit oder am Wochenende. Am Finaltag schnürte er die Laufschuhe gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter. „Das Ganze hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Munoz, zuständig für Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit und Marke bei der Deutsche Post DHL Group, nach der letzten Runde.

Was im vergangenen Jahr aus der Not heraus als Alternative für den klassischen Bonn Marathon entstanden ist, hat sich als erfolgreiches Laufevent-Konzept für die Corona-Zeit herausgestellt: Rund 3000 Läufer, Walker und Rollstuhlfahrer haben im vergangenen Monat an der April-Challenge teilgenommen und die fünf Kilometer lange Strecke mit offiziellem Zeitmesssystem genutzt. Insgesamt 35.000 Kilometer haben die Teilnehmenden in den vergangenen 30 Tagen zurückgelegt. Damit hat jeder im Durchschnitt zwei Runden gedreht. Absolute Spitzenreiter bei den Distanzen sind allerdings Sabine Winkel (270 Kilometer) und Ingo Otten (400 Kilometer), die an jedem der 30 Tage auf die Strecke gingen.

Besonders gut angenommen wurden laut Veranstalter MMP Event auch die After Work Runs, die jeweils donnerstagabends mit Musik, Moderation und Verpflegung stattfanden. Für den Finaltag wurde die Strecke zudem so verlängert, dass erstmals während der einmonatigen Laufveranstaltung auch die exakte Halbmarathon- und Marathondistanz gelaufen werden konnte.

Am letzten Tag ehrten Munoz und Bernd Seibert, Geschäftsführer des Stadtsportbundes Bonn (SSB), zudem die Sieger des Schulmarathons vom 3. April, die Sieger der Halbmarathon- und Marathonwertung sowie die Gewinner der Vereins-Challenge.

Städtisches Gymnasium Rheinbach gewinnt Schulmarathon

Beim Team-Wettbewerb der Schulen, bei dem 500 Schülerinnen und Schüler aus Bonn und der Region jeweils in Staffeln gegeneinander antraten, schickte das Städtische Gymnasium Rheinbach das schnellste Team ins Rennen. Zweiter wurde die Staffel des Bonner Kardinal-Frings-Gymnasiums vor der Europaschule Bornheim.

Bei dem erstmals ausgetragenen Wettkampf für die Bonner Sportvereine ging es hingegen nicht um die beste Zeit, sondern um die meisten Teilnehmer – in Relation zur Gesamtmitgliederzahl. Dabei hat sich erstaunlicherweise nur ein reiner Laufverein durchgesetzt: Der LT Ennert gewann in der Kategorie bis 400 Vereinsmitglieder. In der Kategorie bis 100 Mitglieder animierte das Tanzcorps Godesberger Luftpiraten die meisten Mitglieder zum Mitmachen, bei den Vereinen mit mehr als 400 Mitgliedern lag der Poppelsdorfer Handball-Verein Bonn vorn.

Neuer Lauf in Bonn am 11. September

Als ein weiteres Etappenziel auf dem Weg hin zu einem regulären Bonn Marathon, der am 23. April 2023 stattfinden soll, plant der Veranstalter nun einen komplett neuen Lauf in der Bundesstadt im Rahmen des Beethovenfestes: Der „Deutsche Post Marathon Bonn Beethoven-Lauf“ führt am 11. September quer durch die Innenstadt. Auf einem zehn Kilometer langen Rundkurs mit Start in Rheinnähe und Zieleinlauf auf dem Marktplatz sollen die Teilnehmer die Zehn-Kilometer- sowie die Halbmarathon-Distanz absolvieren können. Die Strecke wird speziell für diesen Lauf konzipiert und soll auch nur einmalig angeboten werden. Die Teilnahmekosten liegen derzeit bei 25 Euro (Halbmarathon) beziehungsweise 15 Euro (Zehn-Kilometer-Lauf).