Laufveranstaltung in der Bonner Rheinaue : Das müssen Sie zur April-Challenge 2022 wissen

Bonn Als Alternative zum abgesagten Bonn Marathon findet im April eine einmonatige Laufveranstaltung statt – die April-Challenge. Die Teilnehmenden können die fünf Kilometer lange Strecke jeweils zu einer beliebigen Zeit nutzen.

Nach der Premiere als neues Laufformat im vergangenen Herbst ersetzt die April-Challenge auch in diesem Jahr den ausgefallenen Bonn Marathon, der eigentlich am 3. April hätte stattfinden sollen. Stattdessen haben sich der Veranstalter MMP Event und der Titelsponsor Deutsche Post dazu entschieden, erneut einen fünf Kilometer langen Rundkurs mit einem offiziellen Zeitmesssystem in der Bonner Rheinaue zu installieren, der vom 1. bis 30. April täglich genutzt werden kann.

Sport im Freien : Kennen Sie diese Laufstrecken in Bonn und der Region? Es muss ja nicht immer gleich ein Marathon sein: In Bonn und der Region gibt es reichlich Gelegenheit zum Joggen in angenehmer Atmosphäre und vor bezaubernder Kulisse. Wir stellen schöne Laufstrecken vor.

April-Challenge 2022 bietet neuen Wettkampf für Bonner Sportvereine

Neu ist in diesem Jahr ein Wettkampf für Bonner Sportvereine, der in Kooperation mit dem Stadtsportbund Bonn (SSB) organisiert wird. Die Vereine, die die meisten Läuferinnen und Läufer ins Rennen schicken, erhalten ein Preisgeld in Höhe von bis zu 1500 Euro. Teilnehmen können alle Vereine, die Mitglied im SSB sind. Eingeteilt in drei Klassen je nach Mitgliederstärke treten die Vereine gegeneinander an: Vereine mit bis zu 100 Mitgliedern (Kategorie 1), Vereine mit 101 bis 400 Mitgliedern (Kategorie 2) und Vereine ab 401 Mitglieder (Kategorie 3). Die Sieger werden anhand der Teilnehmerzahl in Relation zu ihrer tatsächlichen Mitgliederzahl ermittelt. Gewertet werden alle Vereinsmitglieder, die offiziell mit dem Vereinsnamen angemeldet sind und im Zeitraum mindestens einmal gestartet sind. Der Siegerverein in jeder Kategorie erhält 1500 Euro, der Zweitplatzierte 1000 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro.