Vom Garagenhof in Köln bis zur Spitze des Weltbasketballs Arne Greskowiak ist der Bessermacher der Spitzensportler

Sport allerdings gehört zu Greskowiaks Leben, seit er denken kann. „Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der Sport vor allem auf der Straße gemacht wurde“, erinnert er sich. Als Kind verbringt er seine Tage auf einem Garagenhof in Köln, wo er Fußball und Hockey spielt oder auf Rollschuhen seine Runden dreht. Auch im Verein probiert er sich in verschiedenen Sportarten wie Tennis, Taekwondo und schließlich Handball. „Ich habe versucht, das etwas professioneller zu machen, aber schnell gemerkt, dass es für den Profisport einfach nicht reicht.“ Vielleicht auch, weil ihm als Kind die nötige Disziplin fehlt. Auch in der Schule tut er sich schwer: „Arne und Schule, das hat nie so richtig gepasst“, gesteht er. Mit seinem unkonventionellen Charakter eckt er oft an und war nicht selten der Klassenclown. Das Abitur schafft er trotzdem - „irgendwie“.