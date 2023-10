Mittelrheinliga Auch Hennef verliert gegen Reserve der Fortuna

SC Fortuna Köln II - FC Hennef 2:1 (0:1): In Köln sah die junge Mannschaft der Gäste lange Zeit wie der Sieger aus. Oshoma Ichue brachte sein Team nach einem feinen Spielzug über Mathias Wybierek und Ole Lichter früh in Führung (13.). Hennef hätte die Partie kurz vor dem Seitenwechsel für sich entscheiden können. Doch Wybierek (40.) und Ichue (44.) vergaben, genauso wie Takumu Yamahara, der an SC-Keeper Lennart Winkler scheiterte (54.). Nach einem schlecht verteidigten Eckball glichen die Fortunen dann durch Waiss Ezami aus (73.). Aus Hennefer Sicht äußerst unglücklich fiel der Siegtreffer der Hausherren per Handelfmeter durch Gjorgji Antoski (84.). Zuvor hatte Leo Camara das Spielgerät im Fallen an seine Stützhand bekommen. Der Referee zögerte kurz, gab aber letztlich den Strafstoß.