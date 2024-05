Historischer Erfolg Der SC Volmershoven-Heidgen steigt in die Bezirksliga auf

Für die kommende Saison möchte der SC Volmershoven an seinem erfolgreichen Konzept festhalten. Der Großteil des Kaders hatte bereits vorher eine ligaunabhängige Zusage gegeben. Viele der Akteure spielen bereits seit Jahren gemeinsam, einige kennen sich sogar schon aus der gemeinsamen Jugend. „Das soll auch in der Zukunft unser Konzept bleiben“, so Schiller. „Wir möchten eigene Jugendspieler zu Stammspielern unserer ersten Mannschaft entwickeln.“ Für das Projekt Klassenerhalt in der neuen Saison kann sich Volmershoven darüber hinaus weiterhin auf die Dienste von Stürmer Michael Braun verlassen. Der 31-jährige hat seit seiner Ankunft vor zwei Jahren 62 Tore in 54 Kreisligaspielen erzielt. „Für uns ändert sich durch den Aufstieg wirklich nicht viel“, betont auch sein Trainer. „Lediglich unsere Erwartungshaltung wird sich ändern. Es geht in der Bezirksliga natürlich zunächst nur um den Klassenerhalt.“