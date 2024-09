Lokalsport in Kürze Aus im DFB-Pokal für Mendenerinnen

Leichtathletik: Beim 70.3 Ironman in Zell am See zeigte Thorben Werner vom LAZ Rhein-Sieg eine beeindruckende Leistung und belegte den dritten Platz in der Amateurwertung. Gleichzeitig bedeutet das die Qualifikation für die WM 2025 in Marbella. Bei der Kö-Meile in Düsseldorf lief Timofey Kluyev in der männlichen Jugend U16 in 5:07 Minuten der Konkurrenz davon. Bei den Männern M35 glänzte Florian Herr, der in 4:44 Minuten seine Altersklasse gewann. tpz