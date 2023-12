Zweitliga-Volleyballer vom TuS Mondorf Ausrutscher gleich wieder wettgemacht

Durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage des Tabellenzweiten Giesen beim Dritten Warnemünde ist der Vorsprung von Mondorf auf den ersten Verfolger wieder auf fünf Punkte angewachsen. Die Mondorfer hatten die Niederlage in Schüttorf offenbar schnell als „Betriebsunfall“ abgetan. Schon beim Aufwärmen peitschten sich die Spieler gegenseitig an und ließen auch im Spiel von Anfang an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen. Im ersten Durchgang setzte sich der TuS schnell ab und hatte keine Probleme, den Vorsprung kontinuierlich auszubauen.