Handball-Regionalliga Auswärtserfolg für die Handballer der TSV Bonn

„Über die Stabilität in der Abwehr ist es uns gut gelungen, den Übergang in unser Tempospiel zu finden. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir dabei sehr konsequent in den Abschlüssen“, freute sich Trainer Marcel Trinks. Mit Beginn der zweiten Halbzeit verloren die Hausherren dann aber zunächst ihre Linie in der Offensive. Klare Torchancen wurden nicht genutzt, der BHC nutzte die sich bietenden Freiräume und verkürzte in der 44. Minute auf 20:25. Das kurze Aufbäumen der Gäste beantwortete die HSG, die sich wieder stabilisierte, aber mit einem Zwischenspurt zum 30:23 knapp fünf Minuten vor dem Ende.