Bonner Taekwondo-Trainer „Olympia in Paris war einmalig“

Bei Olympia kennt sich Aziz Acharki gut aus. Klar, der Bonner war ja schon 2000 in Sydney als Aktiver und 2016 in Rio de Janeiro als Bundestrainer der deutschen Taekwondoka dabei. Doch nichts sei so schön gewesen, wie die gerade abgelaufenen Spiele in Paris, berichtet Acharki, der einst selbst Welt- und zweifacher Europameister sowie Fünfter bei Olympia geworden ist. „Die Stimmung war einmalig, die Wettkampfstätten überwältigend“, schwärmt der 52-Jährige. Und auch sportlich wurden die Spiele unter dem Eiffelturm für Acharki zu einem einzigen Triumphzug.