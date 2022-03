Badminton-Bundesliga: Verband verzichtet auf die Relegation : BC Beuel schafft Klassenerhalt

Ohne Druck gehen Brid Stepper und der 1. BC Beuel in die beiden letzten Auswärtsspiele der Saison. Foto: Wolfgang Henry

BONN Der 1. BC Beuel hat den Klassenerhalt in der Badminton-Bundesliga bereits vor dem letzten Doppelspieltag am Wochenende geschafft. Wie der Deutsche Badminton Liga Verband (DBLV) mitteilte, wird es in dieser Spielzeit keine Relegation geben. Dies bedeutet, dass lediglich die beiden Tabellenletzten aus der 1. Bundesliga absteigen – der SV GuthsMuths Jena und der TSV Trittau.