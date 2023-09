Badminton-Bundesliga Drei Punkte zum Auftakt für den 1. BC Beuel

Mit einem Sieg und einer knappen Niederlage ist Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel in die neue Saison gestartet. Dem unerwarteten 3:4 bei der SG Schorndorf am Samstag ließ das Team um Spielführerin Hannah Pohl am Sonntag einen 5:2-Erfolg gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg in München folgen. „Alles in allem können wir sicherlich zufrieden sein, dass wir mit drei Punkten aus dem Doppelspieltag gestartet sind“, kommentierte Beuels Mannschaftsführerin Hannah Pohl das Wochenende.