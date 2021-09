Badminton-Bundesliga : 1. BC Beuel startet am Wochenende in die neue Saison

1. BC Beuel startet am Wochenende in die neue Saison

Bonn Mit zwei Auswärtsspielen beginnt am Wochenende für den 1. BC Beuel die neue Spielzeit der Badminton-Bundesliga. Das Team steckt im Umbruch und strebt den Klassenerhalt an.

Eigentlich will der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel in der am Wochenende mit zwei Auswärtsspielen beginnenden Spielzeit den Fokus vermehrt auf Eigengewächse legen. Und während dies bei der zweiten Mannschaft, die in der 2. Bundesliga Nord beheimatet ist, auch ausgezeichnet funktioniert, musste der neue Beueler Teammanager Thilo Mund bei der ersten Mannschaft einen etwas anderen Weg wählen.