Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel geht ohne Zach Russ und Matthew Clare in den Doppelspieltag : Vorentscheidung im Abstiegskampf

Große Hoffnungen setzen die Beueler darauf, dass Gianmarco Bailetti (links) und David Salutt mitwirken können. Foto: Wolfgang Henry

BONN Die Vorentscheidung im Abstiegskampf der Badminton-Bundesliga steht möglicherweise unmittelbar bevor: Für die erste Mannschaft des 1. BC Beuel geht es am Doppelspieltag an diesem Wochenende darum, den Relegationsplatz zu verlassen. Beide Beueler Gegner sind dabei direkte Konkurrenten. Am Samstag erwartet das Team den TSV Neuhausen-Nymphenburg aus München (17.30 Uhr), am Sonntag geht es zur gleichen Uhrzeit gegen die SG Schorndorf. Beide Spiele finden in der heimischen Erwin-Kranz-Halle statt; der Eintritt ist frei, damit möglichst viele Zuschauer die Mannschaft unterstützen.