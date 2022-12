Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel holt nicht einkalkulierten Punkt : Debütantin Jaenichen überzeugt

BONN Das Erstliga-Debüt von Hannah Jaenichen für den 1. BC Beuel stand im Mittelpunkt des Doppelspieltags in der Badminton-Eliteklasse.

Als Hannah Jaenichen im Anschluss an das Meisterschaftsspiel der Badminton-Bundesliga zwischen dem 1. BC Beuel und dem SC Union Lüdinghausen am Samstagabend unter dem Jubel der Zuschauer von ihren Mannschaftskollegen in der Erwin-Kranz-Halle in die Luft geworfen wurde, war klar, dass die Erstliga-Premiere der 20-Jährigen ein Erfolg war. Die Debütantin gewann beide Spiele und hatte maßgeblichen Anteil da­ran, dass der 1. BC Beuel durch die knappe 3:4-Niederlage noch einen Punkt holte. Am Sonntag hatten die Beueler dagegen keine Chance. Gegen Tabellenführer 1. BC Wipperfeld gab es eine deutliche 0:7-Niederlage.