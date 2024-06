Neubau des 1. BC Beuel Badminton-Leistungszentrum wird deutlich teurer

Viel fehlt nicht mehr, bis das Hans-Riegel-Leistungszentrum in Beuel fertig ist. Zumindest ist das der optische Eindruck, wenn man dieser Tage an dem Neubau direkt an der Erwin-Kranz-Halle vorbeigeht. Doch kurz vor dem Ende der Arbeiten fehlt dem 1. BC Beuel doch noch etwas Entscheidendes: ein Teil des Geldes. Der traditionsreiche Badminton-Bundesligist bittet die Stadt Bonn deswegen in einem Antrag um einen Zuschuss von 243.000 Euro. Der Grund: Das Bauvorhaben ist deutlich teurer geworden als zuvor veranschlagt. War der Verein zu Beginn der Planungsphase noch von rund 1,84 Millionen Euro ausgegangen, belaufen sich die Kosten nun auf knapp 2,36 Millionen Euro.