Neue Saison in der Baller League „Was wir hier schaffen wollen, ist eine andere Art von Fußball“

Die Baller League ist zurück. Die prominenten Teammanager um Lukas Podolski stellten am Montagabend in der Motorworld in Köln ihre Mannschaften aus dem Spielerpool für die zweite Auflage des Hallenfußball-Formats zusammen. Die Spiele beginnen nächste Woche Montag, 22. Juli. Das Final Four soll am 7. Oktober über die Bühne gehen. „Wenn wir die Qualität des Fußballs noch einmal steigern können, dann ist das ein Erfolg für uns“, sagte Baller-League-Geschäftsführer Felix Starck zum Auftakt der neuen Spielzeit.