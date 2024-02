Nach Suspendierungen in Endenich und Siegburg Fußball-Verband Mittelrhein will Kontakt zur Baller League suchen

Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) will Kontakt zu den Verantwortlichen der Baller League aufnehmen. Der FVM wolle den Austausch zeitnah suchen, teilte der Verband auf Anfrage des General-Anzeigers mit. „Für uns gilt es, fortan zu klären, welche Auswirkungen die Baller League für unsere am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine und handelnden Personen haben kann“, heißt es in der schriftlichen Antwort.