25 Jahre Engagement und Disziplin Generationenwechsel bei der Ballettschule International Bonn

1973 kommt Meyer nach Deutschland und übernimmt 1999 die Ballettschule. Bereits einige Jahre zuvor gründete sie die ersten Leistungskurse und unterrichtete ihre Schüler nicht nur im Tanz, sondern auch in Sachen Ernährung. Die gebürtige Perserin studierte, nachdem sie 1973 nach Bonn kam, an der Universität Ernährungswissenschaften und promovierte später in einem ähnlichen Bereich. Die Leidenschaft für das Tanzen wird in ihr besonders durch ihre Töchter geweckt. „Ich mochte das Tanzen schon immer, aber meine Begeisterung dafür kam erst, als meine älteste Tochter mit drei Jahren mit Ballett begonnen hat”, erklärt sie. Ihre zwei jüngeren Töchter teilen die Begeisterung der älteren Schwester und werden ebenfalls in der BIB unterrichtet.