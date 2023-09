Baseball Bonn Capitals kämpfen um den Champions Cup

Der entthronte deutsche Baseballmeister Bonn Capitals kämpft weiter um die Teilnahme am Champions Cup 2024. Im sogenannten Deutschlandpokal reist die Mannschaft von Spielertrainer Wilson Lee am Wochenende nach Regensburg. Am Samstag und Sonntag steht dort die Best-of-three-Serie des Halbfinales gegen die Regensburg Legionäre auf dem Plan. Der Sieger trifft im Finale auf den Verlierer der Finalrunde um die deutsche Meisterschaft – also auf Heidenheim oder Paderborn.