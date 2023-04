Baseball-Bundesliga: Bonn weiter vorn Capitals lassen Köln keine Chance

Auch Spiel zwei am Sonntag in der heimischen Rheinaue begann mit einer schnellen 2:0-Führung für die Capitals. Wieder waren es mit Brenk, Lee und Ahrens die ersten drei Schlagleute, die Alarm auf den Bases machten. Danach zeigte Daniel Lamb-Hunt, dass seine Leistung am Vortag keine Momentaufnahme war. Per Two-Run-Homerun erhöhte der Neuseeländer auf 5:0 für den Meister. Bis zum fünften Inning sammelten die Capitals weitere Punkte und beließen es am Ende bei sieben Runs gegen den erst am Vortag in Köln eingetroffenen neuen Pitcher der Cardinals, Maxwell Beaty.