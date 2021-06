Baseball-Bundesliga : Bonn Capitals bleiben auch gegen Hamburg ungeschlagen

Der 17-jährige Paul Schmitz feierte sein Bundesliga-Debüt. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Die Bonn Capitals haben auch gegen die Hamburg Stealers ihre weiße Weste in der Baseball-Bundesliga gewahrt. Nach einem souveränen Sieg am Samstag mussten die Bonner in der zweiten Partie am Sonntag allerdings eine Extraschicht einlegen.

Wie schon im letzten Duell gegen die Paderborn Untouchables musste der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals im zweiten Spiel lange um den Sieg zittern. Am Ende aber gelang im zehnten Spiel mit dem 4:3 gegen die Hamburg Stealers der zehnte Sieg. Sieg Nummer neun holte sich der amtierende deutsche Vizemeister im Nightgame am Samstag mit 9:2.

Der Sonntag wartete mit einem echten Krimi auf. Dreimal gingen die Hamburger in Führung, dreimal schlug Bonn zurück – und machte am Ende mit der ersten Führung den Siegpunkt. Die Stealers gingen schon im ersten Inning mit 1:0 per Homerun von Marlon Jimenez in Führung. Bonn hatte seine Probleme mit dem linkshändigen Pitcher Scott Parker. Auf Bonner Seite machte Pitcher Marcus Jensen es auch nicht viel schlechter. Bis auf drei weitere Hits ließ der Neuzugang auf dem Wurfhügel nichts zu.

Erst im sechsten Inning schaffte die Bonner Offensive in Person von Terrell Joyce ein Double und wenig später den Punkt zum 1:1 – nachdem Daniel Lamb-Hunt ein weiterer Hit gelungen war. Doch die Stealers blieben hartnäckig und gingen im achten Inning mit 2:1 in Führung. Viel Zeit blieb also nicht mehr, um aufzuholen. Der Comebacker gelang erneut dem starken Lamb-Hunt, der per Homerun zum 2:2 ausglich. Simon Bäumer auf dem Mound der Stealers, ebenfalls Linkshänder, spielte ansonsten bärenstark und ausdauernd.

Danny Lankhorst sorgt im Extra-Inning für die Entscheidung

Da es im Baseball kein Unentschieden gibt, ging es in die Extra-Innings. Auf Bonner Seite stand mittlerweile Sammy Steigert auf dem Mound, der die Hamburger Offensive kurzhielt. Ein unglückliches Play in der Verteidigung brachte die Stealers aber wieder in Punktenähe, die sie im 13. Inning zur erneuten Führung nutzten. Und wieder gelang den Capitals das Comeback – erneut per Homerun. Dieses Mal war es Terrell Joyce, der zum 3:3 ausglich.

Im 14. Inning hielt Joe Wittig die Hamburger Offensive in Schach. Und Bonns erster Schlagmann Danny Lankhorst tat das, wovon Baseballer träumen. Auf den ersten Pitch schlug er den Ball über den Zaun im Centerfield – Walk-off Homerun, das Spiel war gewonnen. „Ich bin sehr stolz auf mein Team, dass wir jedes Mal zurückgekommen sind. Die Hamburger hatten wirklich starkes Pitching, es war ein harter Fight“, sagte Bonns Headcoach Max Schmitz.

