Baseball: Bonn Capitals empfangen die Berlin Flamingos Der Gegner kämpft um den Klassenerhalt

Einen Sieg und eine Niederlage haben die Flamingos nach den beiden Spielen gegen die Cologne Cardinals bislang auf ihrem Konto. Die Birds, wie die Berliner von ihren Fans genannt werden, bissen sich vor allem im ersten Spiel gegen die Kölner lange die Zähne an Cardinals-Pitcher Florian Kawczynski aus. Obwohl die Flamingos seinerzeit noch zum 4:4 ausgleichen konnten, gewannen die Kölner am Ende nach Extra-Innings mit 7:4. Im zweiten Saisoneinsatz zeigten sich die Berliner dann von ihrer Schokoladenseite, zauberten in den ersten beiden Innings elf Punkte auf die Anzeigentafel.