Baseball-Bundesliga Klassiker zum Auftakt der Playoff-Halbfinalserie

Der Gegner ist kein Geringerer als die Heidenheim Heideköpfe, der amtierende deutsche Baseballmeister. Die letzte Gelegenheit, in der Vorschlussrunde vor heimischem Publikum zu spielen, haben die Capitals dann am Sonntag ab 14 Uhr. Die weiteren Spiele finden dann auf der Schwäbischen Alb statt. In einem entscheidenden fünften Duell hätten die Capitals als Nordmeister dann das Recht des Nachschlags – ein gefühltes drittes Heimspiel also. Die Begegnung Capitals gegen Heidenheim ist ein echter Playoff-Klassiker. Beide Erzrivalen treffen in den letzten zehn Jahren bereits zum achten Mal aufeinander. Fünfmal standen sich beide Teams sogar in einer Finalserie gegenüber. Stets ging es knapp zu. Sicher ist nur, dass die Duelle hochklassigen Baseball auf europäischem Top-Niveau versprechen.