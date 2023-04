Sicherheit zurückgewinnen Bonn Capitals müssen gegen Cologne Cardinals ran

Doppelspieltage in der Baseball-Bundesliga sind die Regel, Partien an zwei Spielorten an einem Wochenende eher ungewöhnlich. Doch die Bonn Capitals spielen an diesem Samstag zunächst in Köln, um dann am Sonntag ab 13 Uhr daheim in der Rheinaue gegen die Cologne Cardinals anzutreten.