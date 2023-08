Baseballer der Bonn Capitals scheitern im Halbfinale an Paderborn Endstation im Halbfinale

Bonn · Sechsmal in Folge zogen die Bonn Capitals in das Endspiel um die deutsche Baseballmeisterschaft ein. 2018 und 2022 reckten die Bonner den Meisterpokal in die Höhe. Beim siebten Versuch endete das Abonnement – ausgerechnet gegen den letztjährigen Finalgegner, die Paderborn Untouchables. Nach der Siegteilung vor einer Woche in Bonn setzten sich die Ostwestfalen in jeweils dramatisch engen Spielen, die erst in Extra-Innings entschieden wurden, mit 8:7 und 2:1 durch. In der Best-of-Five-Serie hieß es damit 3:1 für die Untouchables.

27.08.2023, 20:15 Uhr

Aus im Halbfinale: Philldrick Llewellyn und die Bonn Capitals. Foto: Thomas Schönenborn

Von Thomas Heinen