Endstation im Halbfinale Baseballer der Bonn Capitals scheitern an Paderborn

Für die enttäuschten Capitals waren beide Duelle Spiele der verpassten Chancen. Mit zwei überragenden Pitchern im Rücken – Titus von Kapff in Spiel drei und Toru Murata in Spiel vier – erarbeitete sich die Bonner Offensive zahlreiche Möglichkeiten und ein deutliches Übergewicht, was die Anzahl der Hits anging. Aber die entscheidenden Punkte gelangen den Bonnern nicht. Am Samstag in Spiel drei lautete die Bilanz: 15 Hits aufseiten der Bonner, nur acht für die Paderborner. Am Bonner Schlagfestival beteiligten sich fast alle Spieler, was fast alle Läufer auf die Bases brachte.