Playoffs in der Baseball-Bundesliga Bonn Capitals kämpfen sich ins Halbfinale

Vor der Viertelfinalserie um die deutsche Baseballmeisterschaft zwischen den Bonn Capitals und den Mainz Athletics lobte Max Schmitz, der Meistertrainer der Capitals von 2022, die Güte und vor allem die Breite der Bonner Pitcher-Riege. „Vor einer möglichen Serie mit fünf Spielen und zwei Duellen an einem Tag mache ich mir deshalb keine Sorgen“, sagte Schmitz damals. Und tatsächlich war die Qualität und der lange Atem der Bonner Werfer gefragt, denn nach der Siegteilung in Bonn vor einer Woche musste nach dem 9:1-Erfolg in Spiel drei am Samstagabend und dem 0:10-Debakel am Sonntagmittag das fünfte Spiel die Entscheidung bringen. Und das gewannen die Capitals schließlich mit 5:2. Damit steht der deutsche Meister von 2022 im Halbfinale. „Wir haben uns richtig schwergetan“, sagte Capitals-Sportdirektor Florian Nehring. „Es war viel spannender als gedacht. Aber am Ende haben wir unser Zwischenziel erreicht – und das heißt Halbfinale.“