Baseball-Bundesliga Bonn Capitals müssen sich wieder mit einer Siegteilung begnügen

Am Sonntag stand die Partie unter umgekehrten Vorzeichen. Im dritten Inning ging nun Hamburg per Two-Run-Homerun mit 2:0 in Führung. Dies blieb lange Zeit der einzige Hit der Stealers gegen Bonns ebenfalls starken Pitcher Niklas Rimmel. Die Offensive der Capitals war an diesem Tag besser aufgelegt. Das galt vor allem für Solbach, Daniel Sanchez und Eric Brenk. Im fünften Inning gelang der 1:2-Anschluss, den Hamburg allerdings postwendend mit dem 3:1 beantwortete.