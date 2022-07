Baseballer gewinnen die letzten Hauptrundenspiele in Berlin : Bonn Capitals erfüllen Pflichtaufgabe

Die erwarteten Siege feierten Nick Miceli und die Bonn Capitals in Berlin. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Schwerstarbeit am Samstag, leichtes Spiel am Sonntag: Baseball-Bundesligist Bonn Capitals erfüllte die letzte Pflichtaufgabe in der Normalrunde bei den Berlin Flamingos mit zwei Siegen. Im ersten Duell wehrten sich die Gastgeber beim 1:4 lange gegen die Niederlage. Dagegen sorgten die Gäste im zweiten Spiel beim 14:2-Erfolg schnell für klare Verhältnisse.