Nach Niederlage gegen Paderborn Die Bonn Capitals brauchen noch zwei Siege

In beiden Spielen kam es zu den erwartet engen Duellen der letztjährigen Finalgegner, in denen sich keiner der Kontrahenten entscheidend absetzen konnte. Am kommenden Wochenende geht die Serie in Paderborn weiter. Sollte es nach vier Spielen 2:2 stehen, hätten die Capitals als Nordmeister im entscheidenden fünften Duell den Nachschlag. „Wir haben zwei Gesichter gezeigt“, sagte Bonns Sportdirektor Florian Nehring nach der Siegteilung. „In Spiel eins waren alle voll da und haben in Offensive und Defensive sehr gut gespielt. In Spiel zwei haben wir gesehen, dass uns die Tiefe im Pitching fehlt, um den Starting Pitcher zu entlasten.“