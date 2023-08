Baseballer der Bonn Capitals wollen ins Finale um die deutsche Meisterschaft Entscheidung in Paderborn

Ein Sieg im dritten Spiel würde den Bonnern die Tür zum Finale ziemlich weit öffnen. Denn im vierten Duell am Sonntag wirft Toru Murata, der seine durchwachsene Leistung vor einer Woche unbedingt wieder gutmachen und sein wirkliches Können unter Beweis stellen will. Am vergangenen Sonntag hatte der Japaner die Paderborner Offensive von Anfang an von der Leine gelassen. Vor allen Dingen benötigte Murata zahlreiche Pitches, um seine jeweils drei Aus pro Inning zu erreichen. Und so verließ der enttäuschte Japaner vorzeitig nach sechs Innings den Wurfhügel.