Baseball-Deutschlandpokal Bonn Capitals ziehen ins Halbfinale ein

Im ersten Duell am Samstag stand Christian Tomsich für die Capitals auf dem Wurfhügel. Dabei hatte der Österreicher die Disciples jederzeit im Griff. Insgesamt ließ Tomsich nur drei Hits zu. Auf der anderen Seite profitierte die Bonner Offensive vor allem von 18 Walks, welche die Haarer Pitcherriege produzierte, indem sie bei ihren Würfen gleich reihenweise die Strike Zone verfehlten. Allerdings fehlte den Münchener Vorstädtern auch ihr Starting Pitcher Nick Miceli. Und so musste der Nachwuchs und die zweite Pitcherreihe die Kastanien aus dem Feuer holen. Noch zu Beginn des Spiels machten die Capitals zu wenig aus den Fehlern des Gegners. Nach vier Innings stand es lediglich 1:0 für die Gastgeber. Doch dann, beim Stand von 2:0 im fünften Inning, sorgte Vinny Ahrens für das Highlight des Spiels, indem er einen Grand Slam Homerun schlug – also einen Homerun, bei dem alle Bases mit Bonner Spielern besetzt waren. Das Ergebnis: Vier Punkte auf einen Streich. Bonn legte nach und machte allein in diesem Inning acht Punkte zum 9:0.